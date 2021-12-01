У Чернівецькій області буревій зірвав дах гімназії

У Чернівецькій області у селі Банилів-Підгірний буревій зірвав частину покрівлі гімназії. Учнів перевели на дистанційне навчання, за кілька днів планують відновити дах.

Про це Суспільному сказав голова Сторожинецької громади Ігор Матейчук.

За його словами, дах зірвало вночі 1 грудня. Вітер зірвав покрівлю з металочерепиці та частину дерев'яних брусів.

Наразі вже проводять ремонт — пиляють бруси для відновлення покрівлі. Склали кошторис робіт. За словами Матейчука, для відновлення покрівлі потрібно 340 тисяч гривень. Дах відновлять за гроші громади. Поки його ремонтуватимуть, учні перебуватимуть на дистанційному навчанні.

У Чернівецькій області оголосили штормове попередження. Впродовж 1 грудня очікують посилення вітру до 15-20 м/с.

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