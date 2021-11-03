У "червоній" зоні карантину - Київ та 15 областей

Станом на 3 листопада в червоній зоні епідемічної небезпеки перебуває Київ та 15 регіонів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, до червоної зони епідемічної небезпеки віднесено Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську області.

У помаранчевій зоні - Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області.

У жовтій зоні - Закарпатська та Кіровоградська області.

Як повідомлялося, за добу 2 листопада в Україні зафіксували 23 393 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло 2 979 086 осіб, одужало - 2 466 674, летальних випадків - 69 447, проведено ПЛР-тестувань - 14 586 038.