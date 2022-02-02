У Чорнобильскій зоні, проведуть військові навчання, громадскість стурбована

4 лютого 2022 року в м. Прип’ять (Чорнобильска зона) відбудуться спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС України.

У ході навчань відпрацьовуватиметься злагодженість підрозділів МВС під час виконання завдань з оборони населеного пункту, тактики ведення бойових дій в урбанізованій місцевості та ліквідація їх наслідків.

На навчанні будуть присутні керівний склад МВС, НГУ, НПУ, ДСНС, посли іноземних держав та представники країн-партнерів.

Водночас, громадскість схвильованоа новиною про чергові військові навчання в Чорнобильскій зоні, яка є туристичною та історичною пам’яткою, оскільки в минулі роки такі навчання відбувались із використаннням бойових набоїв.

Зокрема, у зв’язку з цим голова Асоціації чорнобильских туроператорів Ярослав Ємельяненко зазначив, що навчання мають відбуватися без завдання шкоди всесвітньо відомому історичному місту, яке є магнітом для мільонів людей.

“Вчитися треба, але стріляти, руйнуючи пам’ятку – не можна. Є багато закинутих територій, навіть міст, де, до речі, немає радіаційної небезпеки для нацгвардійців. Адже у ході навчань вони і на землю лягають, і радіоактивних речей торкаються. Чи виправданий цей ризик для здоров’я хлопців?”, – написав він у facebook.

Ємельяненко нагадав, що розвитком туризму у місто Прип’ять особисто опікується президент Володимир Зеленський та Офіс Президента України.

Туристична спільнота Чорнобильскої зони обурюється проведенням навчань не випадково, адже у 2017-2018 роках після таких навчань Нацгвардії в місті Прип’ять були розстріляні будинки та повсюди лежали відстріляні гільзи. Така картина не сприяє розвитку туризму.

Крім того, не вся територія міста є безпечною для відвідування, стрілянина та вибухи можуть підняти у повітря радіаційний пил.

Зазначимо, що загоризонтна радіолокаційна станція «Дуга», розташована у Чорнобильскій зоні, визнана нерухомою пам’яткою України, а місто Прип’ять готують на подання у список об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО.

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