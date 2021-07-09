У Чорногорії затримали двох українських водіїв туристичного автобуса – МЗС

У Чорногорії затримали двох українських водіїв туристичного автобуса через підозру, що один з них перевозив фальшиві гроші.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він розповів, що чорногорські прикордонники затримали на кордоні з Албанією туристичний автобус із 34 українцями у зв‘язку із підозрою, що один з водіїв перевозив фальшиві гроші.

Читайте також: Болгарія затримала «злодія в законі» з санкційного списку РНБО

За інформацією речника МЗС, посольство України оперативно звернулося до керівництва прикордонної служби Чорногорії з проханням про звільнення українців. Дипломати також допомогли організувати альтернативну логістику.

«Згодом 32 українські туристи продовжили маршрут до Албанії на іншому автобусі. Водій та його напарник нині затримані. Поліція проводить розслідування», - зазначив Ніколенко.

Читайте також: Прикордонники розповіли, куди українці їдуть подорожувати

Він запевнив, що консули надають затриманим необхідну консульську допомогу.