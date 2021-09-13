У "Дії" доступні вже три типи паспорта: список

У державному порталі "Дія" став доступним ще один вид паспорту. Мова йде про небіометричні закордонні паспорти, що були видані після 2015 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу порталу.

Такий паспорт підтягнеться автоматично. В Україні закордонним паспортом у "Дії" можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Проте для виїзду за кордон він не підійде.

Які паспорти доступні в "Дії":

ID-картка,

біометричний закордонний паспорт,

небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.