У "Дії" доступні вже три типи паспорта: список

У державному порталі "Дія" став доступним ще один вид паспорту. Мова йде про небіометричні закордонні паспорти, що були видані після 2015 року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу порталу.
Такий паспорт підтягнеться автоматично. В Україні закордонним паспортом у "Дії" можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Проте для виїзду за кордон він не підійде.
Які паспорти доступні в "Дії":
ID-картка,
біометричний закордонний паспорт,
небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.