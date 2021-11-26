У "Дії" оновлення: COVID-сертифікат можна завантажити у форматі PDF

Застосунок "Дія" оновили. Відтепер можна завантажити сертифікат у форматі PDF та згенерувати сертифікат на основі ПЛР-тесту.

Відтепер у мобільній версії застосунку "Дія" можна отримати COVID-паспорт у форматі PDF. Для цього потрібно зробити два простих кроки: Натиснути три крапки внизу сертифіката; Вибрати функцію "Завантажити сертифікат (pdf)".

"Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково завантажує сертифікат із порталу, робить скриншоти QR. Тепер у кілька кліків можете це зробити в застосунку", - розповів Федоров.

Крім того, у застосунку "Дія" можна згенерувати сертифікат на підставі негативного результату ПЛР-тесту. Цей документ буде дійсним упродовж 72 годин після тестування. Щоб згенерувати сертифікат: У застосунку вибрати "Послуги"; Вибрати "COVID-сертифікати"; Натиснути на потрібний "Тип COVID-сертифіката".

Таки сертифікат діятиме в "жовтій" та "червоній" зонах карантину.

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