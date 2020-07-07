У дев'яти областях не можна послаблювати карантин, - МОЗ

За даними Міністерства охорони здоров'я, до послаблення карантинних заходів не готові дев'ять областей

Про це повідомила пресслужба відомства.

Не готові до послаблення: Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано- Франківська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області.

Ситуація погіршилася в Одеській області - регіон проводить недостатню кількість ПЛР-тестів.

Станом на 9:00 вівторка, 7 липня, в Україні зафіксовано 49 607 випадків зараження коронавірусом COVID-19, із них 1283 - летальні, 22 193 людини одужали.

