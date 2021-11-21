У дитячому атласі від National Geographic український Крим домалювали Росії

У дитячому атласі від National Geographic Україну надрукували без Криму. Півострів надруковано в тому ж кольорі, що і країну-окупанта.

Інформацію про те, що видавництво з центральним офісом у Вашингтоні, зганьбилося, оприлюднив на своїй сторінці у Facebook колишній народний депутат Остап Єднак.

“Дуже прикро, що придбавши для своїх дітей атлас шановного видавництва National Geographic, бачиш дуже дивне зображення Криму в кольорі території Росії. Видавництво з центральним офісом у Вашингтоні”, – написав він і додав відповідні фотографії.

Єднак підкреслив, що це “сором і ганьба”

Крім того, на кількох картах Крим розмежували з українською державою ще й пунктирною лінією російського кордону.

Зазначимо, подібні скандали останнім часом почастішали.

Так, міжнародний онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar потрапив в епіцентр скандалу після того, як в мережі з’явилася реклама перевезень пасажирів з картою без Криму у складі України.

Компанія JBL Ukraine в липні опублікувала опитування, в якому карта України була не тільки без окупованого Росією Криму, а й без захоплених окремих районів Донецької та Луганської областей. Згодом у JBL вибачилися і заявили про проведення службового розслідування.

На офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 була опублікована карта, на якій Крим був відділений від України. У Міжнародному олімпійському комітеті вибачилися, а помилку було виправлено.

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