У Дніпрі чоловік загинув під час катання на санках

Житель Дніпра катався на санках з дочкою і врізався в електроопору.

Інцидент трапився вчора ввечері, 2 січня. 45-річний чоловік прийшов у парк Зелений Гай зі своєю 6-річною донькою. Вони вирішили покататися на санках.

З’їжджаючи з гірки, чоловік сильно вдарився головою об електроопору. Він помер на місці події.

Його дочка отримала тупу травму живота, її госпіталізували в Дніпропетровську обласну дитячу лікарню.

Зазначається, що біля кожного схилу в парку були таблички, що попереджають про те, що тут заборонено спускатися на санках.

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