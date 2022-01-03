У Дніпрі під час пожежі на ж/м Ігрень загинув чоловік

У Дніпрі 2 січня о 8:21 сталася пожежа на одній з дільниць садового товариства «Проектувальник», розташованого на житловому масиві Ігрень. Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

Загорівся одноповерховий дачний будинок. Через надто вузький проїзд, до палаючого будинку зміг під’їхати лише один пожежно-рятувальний автомобіль.

Ліквідуючи займання, надзвичайники виявили всередині помешкання обгоріле тіло чоловіка.

Вогнем пошкоджено домашнє майно, а також внутрішнє оздоблення стін та стелі будинку на площі 60 кв. м.

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