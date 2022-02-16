У Дніпрі засяє найбільший у світі прапор України

У Дніпрі на честь Дня єднання, який президент Володимир Зеленський своїм указом оголосив державним святом, біля будівлі міської ради на флагштоках підняли прапори України. Вокально-хореографічний ансамбль «Юність Дніпра» разом зі співробітниками мерії виконали Державний Гімн. У цей час 14 вихованців ліцею військово-фізичної підготовки підняли на флагштоки 14 прапорів України. Крім того, 300 синьо-жовтих прапорів прикрасять фасад мерії.

Йдеться про арт-інсталяцію Dnipro Light Flowers - унікальне світлове шоу. Синьо-жовті лазерні промені світитимуть у небо на відстань близько 10 кілометрів.

«Сьогодні ввечері. Дніпро покаже всім, що ми – єдині. Нехай бачать усі. Навіть із Космосу», – написав у Фейсбуці Борис Філатов.

Крім того, міський голова опублікував видовищне відео з вечірньої репетиції лазерного шоу на лівобережжі Дніпра.

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