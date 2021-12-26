У ДТП неподалік Черкас загинув чоловік

У селі Худяки Черкаського району сталася ДТП, у якій загинув чоловік. Про це інформує пресслужба ГУНП в Черкаській області.

Аварія сталася 25 грудня, близько 16:30. Нетверезий чоловік упав на дорогу головою під заднє ліве колесо вантажівки. Від отриманих травм потерпілий помер на місці автопригоди.

За кермом вантажного авто ГАЗ-53А був 40-річний водій. Автомобіль направили на спецмайданчик.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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