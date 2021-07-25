У двох областях та містах України від завтра запрацюють нові камери фіксації порушень ПДР

Харків та Кропивницький будуть другим та третім обласними центрами після Києва, у яких запрацюють камери автофіксації.

У понеділок, 26 липня у Житомирській та Кіровоградській областях, а також у Кропивницькому та Харкові запрацюють камери фіксації порушень правил дорожнього руху, інформує Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

"З 12:00 години 26 липня на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький та Харків запрацюють камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі", - зазначають в міністерстві.

У міністерстві також підкреслили, що з початку функціонування системи спостерігається загальна тенденція щодо зниження кількості порушень, зафіксованих в автоматичному режимі.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що до 2024-го року пропонується запровадити 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму у русі.

Відповідно до даних МВС, за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено 1 738 119 постанов, сплачено штрафів на 259 598 532 гривень.

Минулого літа Верховна Рада прийняла закон No2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху". Відповідно до нього, за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/ч, на водія накладатиметься штраф у розмірі 3400 гривень.