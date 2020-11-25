УЄФА присудила Україні технічну поразку в матчі зі Швейцарією

Апеляційний комітет УЄФА присудив збірній України технічну поразку з рахунком 0:3 у матчі Ліги Націй зі Швейцарією.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

УЄФА присудив Україні технічну поразку в матчі 6-го туру Ліги націй проти Швейцарії. Апеляційний комітет УЄФА розглянув доводи сторін і не прийняв аргументи України, присудивши поразку 0:3. Він визнав провину української сторони в тому, що матч не відбувся.

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький повідомив, що рішення може бути оскаржене в Лозанні.

Зустріч Ліги націй не відбулася через рішення лікаря кантону Люцерн відправити збірну України на карантин після кількох позитивних тестів на коронавірус. УАФ повідомила, що не встигне зібрати нову команду, щоб провести зустріч на наступний день.

Наша збірна посіла останнє місце в групі і вилетіла з елітного дивізіону Ліги націй.