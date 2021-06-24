Рішення вступить в силу вже з нового сезону.

УЄФА скасував правило виїзного гола у всіх турнірах під своєю егідою, передає Укрінформ.

Рішення вступить в силу з сезону-2021/22. Тепер за рівного рахунку за підсумками двоматчевого протистояння гра переходитиме в овертайм.

Правило виїзного гола застосовувалося в Лізі чемпіонів, Лізі Європи, а також в плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи.

Згідно з цим правилом, у разі нічийного рахунку за підсумками двох матчів раунду на виліт далі проходила команда, яка більше забила на виїзді.

Вперше УЄФА впровадив дане правило в сезоні-1965/66 в Кубку володарів Кубків.