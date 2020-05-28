У Генштабі роз'яснили деталі весняного призову до армії

Наголошується, що призов громадян України віком 18-19 років проводиться за їхнім бажанням.

Генеральний штаб ЗСУ дав роз'яснення щодо організації призову у травні - липні 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони України.

Відповідно до указу президента України від 16.01.2020 No 13 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році" (зі змінами) протягом травня-липня поточного року визначено проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу.

Згідно із законом України "Про військовий обов'язок та військову службу" на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27- річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Пунктом 5 розпорядження Кабінету міністрів України від 26.02.2020 No 179-р "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення для проведення призову у травні - липні 2020 року" (зі змінами) визначено, що призов громадян України віком 18-19 років проводиться за їхнім бажанням (за письмовою заявою).

Крім того, Міністром оборони України направлено листа до голів призовних комісій всіх рівнів, у якому рекомендовано розглядати питання надання відстрочки від призову на строкову військову службу придатним за станом здоров'я громадянам України віком 18-19 років відповідно до частини 15 статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на військову службу у червні-липні 2020 року призвуть 500 офіцерів запасу.