У Єгипті п'ятьом блогеркам дали по два роки тюрми за "пропаганду аморальності"

Суд у Єгипті засудив п'ятьох блогерок до двох років ув'язнення, визнавши винними у "пропаганді аморальності" та "торгівлі людьми" через їхню активність у соціальних мережах.

Про це інформує Metro.

"Кількох молодих жінок засудили до ув'язнення на два роки у Єгипті за "пропаганду аморальності та сприяння торгівлі людьми", розцінивши як "непристойні" їхні відеоролики, розміщені у мережі TikTok", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінки здобули популярність у мережі TikTok своїми відео, де вони наносять макіяж, позують в авто, танцюють на кухнях та розповідають анекдоти.

Єгипетські правозахисники та користувачі соціальних медіа розпочали кампанію, вимагаючи від влади Єгипту звільнити жінок, назвавши їхні арешти "порушенням свободи думки та вираження поглядів" у консервативному суспільстві Єгипту.