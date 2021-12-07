У Єгипті виявили мумії із золотими язиками

Також археологи виявили зелені амулети і 402 похоронні фігурки Ушебті, зроблені з фаянсу.

Іспанські археологи виявили в єгипетському губернаторстві Мінья дві суміжні гробниці періоду Саїської династії. Про це пише Egypt Independent.

Експерти стверджують, що ця династія існувала в 685-525 роках до нашої ери.

Генсек Служби старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі стверджує, що археологи також знайшли останки двох невідомих осіб з язиками, зробленими із золота.

Зокрема, останки з таким язиком були виявлені всередині гробниці з вапняковою труною. Крім того, на ній була кришка у вигляді жінки.

Також дослідники з’ясували, що раніше труну вже відкривали.

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