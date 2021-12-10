У Канаді набув чинності закон про заборону "лікування" сексуальної орієнтації

У Канаді 8 грудня набув чинності закон про заборону так званої конверсійної терапії — тобто зміни сексуальної орієнтації людини у бік гетеросексуальності. За місяць набудуть чинності покарання за порушення закону.

Закон визнає злочином використання "конверсійної терапії" щодо людини будь-якого віку. Така "терапія" спирається на припущення, що сексуальну орієнтацію можна змінити або "вилікувати", науково така практика не доведена.

З 7 січня у Канаді також наберуть чинності покарання за порушення закону. Так, за примушування до "терапії" загрожуватиме позбавлення волі до 5 років, а за рекламування чи отримання фінансової вигоди від цього методу — два роки в'язниці.

Крім того, забороняється вивозити дитину з Канади для того, щоб вона пройшла "конверсійну терапію" за кордоном.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав ухвалення документа. Він назвав "лікування" сексуальної орієнтації "мерзенною та принизливою практикою".

У 2016 році Мальта стала першою країною ЄС, яка заборонила "лікування" сексуальної орієнтації. А у травні 2020 року Німеччина заборонила використовувати таку терапію щодо неповнолітніх. За порушення закону загрожуватиме штраф до 30 тисяч євро або один рік позбавлення волі.

Також у 2020 році Національна психологічна асоціація Албанії заборонила своїм членам практикувати так звану конверсійну терапію. У США "лікування" заборонене у 20 штатах.

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