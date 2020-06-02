У Карпатах температура впала до -4°

У Карпатах, на горі Піп Іван, у другий день літа зафіксували 4 градуси морозу.

Про це у Facebook повідомляє рятувальник із загону ДСНС, який чергує на Піп Івані, Василь Фіцак.

"Піп Іван, другий день літа. Температура повітря -4°С, а при північному вітрі зі швидкістю 13 м/с відчуття наче перенісся в зиму", - написав Фіцак.

1 червня на Піп Івані йшов сніг, температура становила 0 градусів.

На Прикарпатті синоптики очікують потепління і метеорологічне літо не раніше ніж за тиждень.

Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020,5 м.