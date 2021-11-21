У Карпатах замело гору Піп Іван

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг, перемети місцями сягають 1 м.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Рятувальники зазначили, що опівдні на горі Піп Іван Чорногірський, тримається мінусова температура та йде сніг.

"Станом на 11:45 20.11.2021 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°С, вітер західний 8м/с, обмежена видимість до 50 м, на північних схилах передуви снігу до 1м", – йдеться у повідомленні.

Вчора у Карпатах гірськолижні курорти вкрило білим полотном. Сніг випав, як на Прикарпатті, так і на Закарпатті.

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