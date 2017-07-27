У каждого четвертого украинца есть любимая партия

В Украине по сравнению с прошлым годом несколько возросла доля граждан, которые могут назвать хотя бы одну партию, которая защищает их интересы.

Если в августе 2016 года только 15% украинцев могли назвать партию, которая защищает их интересы, то в июне 2017 года таких было уже 24%, а среди тех, кто готов участвовать в выборах - 34%, свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Больше всего таких - на Востоке (33%), наименьше - в Центре (19%).

Демократические инициативы

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий среди 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (53%) будут голосовать за партию, приоритетом которой является углубление сотрудничества между Украиной и странами Европейского Союза. Поддерживают партии, приоритетом которых является углубление сотрудничества с постсоветскими странами, 19% респондентов, а 28% не смогли ответить. По материалам: ZN.UA /