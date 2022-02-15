У Харківській області стартували контрдиверсійні навчання СБУ

Управління Служби безпеки України у Харківській області оголосило про початок багатоетапних контрдиверсійних навчань у регіоні з вівторка, 15 лютого.

Навчання триватимуть до початку березня, керує ними Антитерористичний центр ( АТЦ) при обласному управлінні СБУ.

У навчаннях будуть задіяні техніка та озброєння, вони проводитимуться на всій території області. Особливу увагу АТЦ приділить прикордонним регіонам.

У СБУ попросили громадян «з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців», а також мати при собі документи, що засвідчують особу.

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