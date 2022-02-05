У Харкові близько 5 тисяч містян вийшли на Марш єдності

Близько 5 тисяч містян вийшли на Марш єдності в Харкові, пройшли ходою від майдану Конституції до площі Свободи.

Посеред колони розгорнули 20-метровий стяг України. Про намір зібратися на ходу організатори заявили ще за тиждень. Утім, напередодні ввечері міська рада подала позов до суду, щоби захід скасували через пандемію та терористичну загрозу. Суд ці позови відхилив. Самі учасники Маршу заявили, що небезпеки не бачать, а на мирну ходу вийшли, щоби заявити, що Харків - це Україна.

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