У Харкові подружжя зберігало та фасувало кілограми наркотиків у квартирі з маленькою дитиною

23 декабря 2021, 14:50
 Общество

У Харкові правоохоронці вручили підозру родині, яка у квартирі з дитиною фасували та зберігали наркотики. 35-річний чоловік і його 36-річна дружина у квартирі по вулиці Кричевського  облаштували нарколабораторію.

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