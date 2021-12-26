У Херсоні на річці від самогубства врятували чоловіка

На католицьке Різдво рахунки з життям намагався звести 42-річний чоловік у Херсоні. Втім, довести жахливий намір до кінця йому не вдалося – відчайдуху врятували. Все відбувалося на Дніпрі, неподалік готелю «Фрегат». Як повідомили в прес-службі ГУ ДСНС, повідомлення про те, що у воді перебуває людина, надійшло зі служби 102. Прибувши на місце, рятувальники побачили в річці чоловіка. Поліцейським за допомогою буксувального тросу вдалося підтягнути потопаючого трохи ближче до берега. Але глибина там була немаленька – до 2 метрів. ДСНС-ники кинули чоловікові рятувальне коло, але той ніяк не реагував. Прагнув завершити задумане – втопитися. Але начальник водолазного відділення Аварійно-рятувального загону спецпризначення Владислав Білоножко встигнув підібратися до потерпілого. Обхопивши потопаючого, перевернув його обличчям догори, щоб міг дихати. Свого колегу та врятованого ДСНС-ники підтягнули до берега.

Як все було, видно на оперативних кадрах, які опублікував обласний главк ДСНС.

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