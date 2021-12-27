У Хотині на пожежі загинув чоловік

27 грудня о 7 год. 16 хв. на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в м. Хотин. На місце події прибули рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини міста Хотин.

Зайшовши в середину вогнеборці виявили власника і одразу винесли його назовні, нажаль, провівши всі реанімаційні заходи врятувати життя чоловіку не вдалось. В 7 год. 38 хв. пожежу було локалізовано, о 7 год. 52 хв. пожежу ліквідували на площі 25 кв. м.

За попередніми висновками фахівців причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.



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