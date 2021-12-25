У Києві затримали чоловіка, який зарізав випадкового свідка його бійки з дружиною. Від отриманих поранень постраждалий загинув на місці.

Інцидент стався на вулиці Булгакова, що у Святошинському районі. Чоловік повертався додому з роботи і помітив, як чоловік знущається та лупцює жінку, що йшла поруч.

Він вирішив втрутитися у конфлікт і заступитися за беззахисну жінку, що роздратувало її кривдника. 29-річний чоловік дістав із кишені кухонний ніж і завдав опоненту два удари в живіт.

Люди поблизу автобусної зупинки, що стали свідками бійки, зателефонували на лінію 102.

Завадив бити дружину: у Києві 29-річний чоловік зарізав випадкового перехожого / 2 фотографии

Що кажуть у поліції

Коли на місце події прибули патрульні поліцейські та слідчі, вбивця разом із дружиною встигли втекти.

Бригада медиків констатувала смерть чоловіка. Його тіло відправлено на судмедекспертизу для встановлення точної причини смерті.

Для пошуку горе-подружжя було проведено бесіди зі свідками, а також опрацьовано відео з камер спостереження. Підозрюваного у вбивстві чоловіка затримали менш ніж за годину.

– Це – раніше судимий за майновий злочин киянин, 1992 року народження. У нього ми вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину, а саме – кухонний ніж, який направили на експертизу, – підтвердили у поліції.

Під час допиту чоловік підтвердив версію слідства про вбивство чоловіка через зауваження, аби той припинив бити жінку. У якому стані дружина 29-річного злочинця, не повідомляється.

Кримінальне провадження відкрито за п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене з хуліганських спонукань) КК України.

За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років або ж довічне ув’язнення.

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