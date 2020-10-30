У Києві будівлю КСУ закидали презервативами, фаєрами і димовими шашками

Вранці в п'ятницю, 30 жовтня, будівлю Конституційного Суду України в Києві оточили близько 650 силовиків.

Також під будівлю суду під'їхали пожежні машини та "швидка" допомога. Про це повідомляє Сегодня.

Під будівлею КСУ з дев'ятої ранку проводиться акція протесту під назвою "Відправимо суддів-зрадників КСУ в Ростов". Мітинг зібрався у зв'язку зі скандальним рішенням КСУ скасувати покарання за незаконне збагачення.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, перед будівлею КСУ зібралися сотні людей. Суддям Конституційного Суду під будівлю принесли "квиток" і валізи для переїзду в Ростов до екс-президента Януковича. Також активісти зробили рожевий напис на асфальті "КСУки".

Повідомляється також, що протестувальники закидали Конституційний суд презервативами, фаєрами і димовими шашками. З будівлі суду вибіг чоловік з вогнегасником і почав гасити задимлення.

Пізніше мітингувальники вирушили під Офіс президента.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект No 4288, відповідно до якого припиняються повноваження всіх діючих суддів Конституційного суду України.

"Проект Закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" був внесений 29 жовтня, текст документа опублікований на сайті парламенту.

27 жовтня Конституційний суд виніс рішення про визнання неконституційності статті Кримінального кодексу, що передбачає кримінальну відповідальність для державних службовців за внесення недостовірних даних до електронних декларацій.

Суд заборонив Національному агентству з протидії корупції проводити моніторинг електронних декларацій та зобов'язав НАЗК закрити відповідний реєстр.

У середу, 29 жовтня, відбулося термінове засідання РНБО, в рамках якого президент Володимир Зеленський заявив про намір влади відновити антикорупційну інфраструктуру в Україні Пізніше було проведено термінове засідання Кабінету Міністрів, під час якого ухвалили рішення про відновлення роботи реєстру електронних декларацій українських чиновників.