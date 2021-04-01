У Києві дозволили на семи вулицях їздити до 80 км/год

Автівкам дозволили рух зі швидкістю до 80 км/год на семи вулицях Києва з 1 квітня до 1 листопада. Напередодні місцева влада заявляла, що не буде збільшувати дозволену швидкість до 80 км/год.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Їздити із такою швидкістю дозволили по:

проспект Романа Шухевича: від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака;

вулиця Набережно-Рибальська: від Гаванського мосту до вул. Електриків;

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе: від Поштової площі та Наддніпрянського шосе;

Столичне шосе до вул. Академіка Заболотного;

вулиця Саперно-Слобідська: від вул. М. Грінченка до Північного мосту;

проспект Бажана: від Південного мосту до Харківської площі.

Перед цим у КМДА повідомили, що на 17 вулицях не збільшуватимуть максимально дозволену швидкість до 80 км/год, але згодом дещо передумали.

Чиновники наголошували, що на цих вулицях фіксують високу аварійність. За останні 3,5 року на ці 17 вулиць припадала третина всіх загиблих і п'ята частина всіх травмованих у ДТП в столиці. Це загалом 182 смерті та 1789 травмованих.

Фактично йдеться про дозвіл рухатися зі швидкістю до 102 км/год в населеному пункті. Оскільки закон передбачає відповідальність лише в разі перевищення встановленої швидкості руху більше ніж на 20 км/год. Ще 2 км/год є технічною похибкою, яка не враховується під час фіксації швидкості.

Громадське телебачення

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