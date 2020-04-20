У Києві, Київській та Житомирській областях якість повітря близька до норми

У Київській і Житомирській областях, а також у столиці України станом на 20 квітня покращилася якість повітря, повідомляють в Укргідрометцентрі. Концентрація пилу і залишків горіння у повітрі близька до норми.

"Станом на 20 квітня завдяки зусиллям наших пожежників і деяким змінам синоптичної ситуації - зміни напрямку вітру і короткочасних дощів - якість атмосферного повітря в Київській, Житомирській областях, де спостерігалися найбільші осередки пожежі, а також у Києві значно покращилася", - повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

Він додав, що в понеділок у зазначених областях задимленість повітря уже не спостерігається. За словами Прокопенка, якість повітря у Києві близька до звичайного для цього періоду весни.

"Завислі речовини - пил і залишки горіння - близькі або трохи вище гранично допустимих концентрацій. Вміст у повітрі діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю та формальдегіду близькі до гранично допустимої концентрації і навіть нижче",- повідомив Прокопенко.

За його словами, у найближчі п'ять діб в Україні опадів не передбачається. Проте 20 квітня в південних і східних, а 21 квітня у східних та більшості північних областей країни місцями можуть пройти невеликі дощі.

Зокрема, у Київській і Житомирській областях, за словами Прокопенка, переважно без опадів. Вітер північний - північно-західний, 7-12 м/с. Тільки 24 квітня вітер зміниться на західний, а потім на південно-західний, невеликі короткочасні дощі очікуються 25 квітня.

Напередодні в Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявили про те, що забруднення повітря в Києві нібито не пов'язана з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження, які не можуть загасити з 4 квітня. У той же час в Укргідрометцентрі спрогнозували, що повітря в столиці може очиститися 20-22 квітня.

16 квітня Київ накрила пилова буря. У столичному повітрі виявили шкідливі продукти горіння - формальдегіди і оксиди азоту. З того дня Києва кілька разів вважався найбільш забрудненим містом планети.

Крім того, у Житомирській і Київській областях вже не перший тиждень рятувальники намагаються загасити лісові пожежі.

За матеріалами Інтерфакс- Україна