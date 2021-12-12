У Києві мешканці отримають нові платіжки за опалення

У Києві змінюють систему оплати тарифів на опалення. Кияни отримають в грудні нові платіжки від "Київтеплоенерго". Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на відповідний документ на сайті КМДА.

Відомо, що з грудня в рахунках на олату ЖКГ структура плати за тепло та гарячу воду відображатиметься по-новому. У платіжках запровадять нові рядки з платою за абонентське обслуговування та функціонування систем опалення і гарячого водопостачання.

Максимальний розмір абонплати становитиме 30,95 грн для однієї квартири на опалення та 33,74 грн на гарячу воду. Самі тарифи на опалення залишаться незмінними. Інформацію про розрахунки для встановлення абонплати можна подивитись за посиланням.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко прокоментував можливе зростання тарифів на гарячу воду та опалення в столиці. За його словами, місцева влада намагатиметься не допустити зростання тарифів на тепло, на це було виділено 2 млрд грн. Він зазначив, що кошти дозволять покрити різницю вартості газу підприємствам.

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