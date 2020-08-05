У Києві на 11 пляжах виявили кишкову паличку

Головне управління Держпродспоживслужби в Києві виявило кишкову паличку на 11 пляжах столиці. На цих пляжах не рекомендують купатися.

Про це повідомили в пресслужбі Держпродспоживслужби в Києві.

За підсумками дослідження проб води, які були проведені 3 серпня, кишкову паличку виявили на наступних столичних пляжах: "Венеція"; "Веселка"; "Дитячий"; "Золотий"; "Молодіжний"; "Передмістна Слобідка"; "Веселка"; "Тельбін"; "Центральний"; "Вир"; "Вербний".

"До поліпшення показників якості води в водоймах цими пляжами можна користуватися, тільки, як зонами відпочинку - без купання", - йдеться в повідомленні.

Всього на території Києва функціонують 14 пляжів, з яких лише на трьох дозволено купатися - "Троєщина" (Деснянський район), "Галерний" (Голосіївський район) та "Пуща-Водиця" (Оболонський район).