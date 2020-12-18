У Києві на Софійській площі 19 грудня запалять головну ялинку України

У Києві на Софійській площі в суботу, 19 грудня, відбудеться церемонія запалювання вогнів на головній ялинці країни, повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації.

"19 грудня о 19:00 на Софійській площі відбудеться церемонія запалювання вогнів на головній новорічній ялинці країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього року у зв'язку з карантинними обмеженнями офіційне засвічення головної ялинки відбудеться без традиційного параду та концерту, з дотриманням всіх карантинних обмежень.

Як повідомлялося, в рамках святкувань Нового року та Різдва Христового в Києві організують новий пішохідний маршрут, який розпочинається біля Арки дружби народів і закінчується на Контрактовій площі, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

На Софійській площі не встановлюватимуть велику сцену, як в останні п'ять років. Також всі локації захищатимуть від скупчення людей.