У Києві на території військового коледжу нетверезий водій скоїв наїзд на трьох курсанток, їхній стан важкий

На території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму, повідомляє dtp.kiev.ua.

"Усіх у важкому стані госпіталізували до військового госпіталю, одній із них ампутують обидві ноги. Винуватця затримали, на місці СОГ (слідчо- оперативна група - ІФ), подію ретельно намагаються приховати. Факт сп'яніння майора вже підтверджено драгером на місці", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці dtp.kiev.ua в соцмережі Facеbook у вівторок увечері.