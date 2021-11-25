У Києві на ВДНГ вирубують дерева: що сталося

У лісі Національного комплексу" Експоцентр Україна", або як його називають ВДНГ на площі понад 14 гектарів проводиться планова санітарна вирубка дерев. Роботи вестимуться до кінця року.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "ВДНГ".

Згідно з наданими даними, вирубці підлягають дерева, які вражені бактеріальним раком стовбура і скелетних гілок, стовбуровими шкідниками або гниллю різного ступеня.

Дозвіл на роботи є. Його було отримано згідно лісорубному квитку від 5 лютого 2021 року.

Адміністрації ВДНГ повідомила, що померлі дерева небезпечні, тому проводиться їх ліквідація на законній основі два рази на рік. При вирубці дерев особливо звертають увагу на популярні серед відвідувачів ділянки.

“Завдяки вирубці відбувається знищення осередків розмноження шкідників та хвороб, що допомагає вберегти від зараження здорові дерева.Тож ці заходи проводяться виключно з метою покращення стану лісу та роблять прогулянки у ньому більш безпечними.​​​​​​",- йдеться в повідомленні.

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