У Києві на вихідні пропонують пройти навчання у теробороні

Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадмінстрації пропонує безкоштовно пройти військові навчання та приєднатись до 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України всім жителям столиці.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив заступник директора департаменту Михайло Щербіна під час засідання Київради, повідомляє КМДА.

"Основа військової складової територіальної оборони (ТрО) міста Києва - це 112 бригада ТрО столиці Збройних сил України. З ухваленням Закону "Про основи національного супротиву" потенціал ТрО столиці буде значно нарощений, додатково вже сформовано чотири батальйони ТрО, батальйони будуть розгорнуті в усіх районах столиці", - зазначив Щербіна.

Він зауважив, що 20 січня схвалено міську цільову програму "Захисник Києва" на 2022-2024 роки на суму понад 110 млн грн, за якою сплановано, зокрема, розгортання об'єднаного навчального центру для підготовки всіх підрозділів муніципальної безпеки, у тому числі ТрО, обладнання приміщень для розміщення батальйонів ТрО у кожному районі, розгортання навчальних центрів, рекрутингових центрів тощо. Для забезпечення якісної підготовки особового складу підрозділів ТрО передбачено закупівлю БПЛА, радіостанцій, лазертаг-комплектів, масогабаритних макетів зброї, форми одягу та спорядження для резервістів.

"Завдяки впровадженню бригадою активної підготовки резервістів чисельність громадян, які уклали контракт із ТрО, протягом 2021 року збільшено майже вдвічі. Але цього явно недостатньо", - підсумував Щербіна.

Він закликав депутатів Київради та всіх охочих і небайдужих жителів Києва пройти безоплатні військові навчання, які відбуваються кожні вихідні.

2 лютого було відкрито рекрутинговий центр для набору резервістів до 112 окремої бригади ТрО Києва на базі Центру допомоги учасникам бойових дій за адресою вул. Хрещатик, 25-А. Ще один такий центр невдовзі почне працювати на лівому березі міста.