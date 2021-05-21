У Києві на вихідних обмежать рух автотранспорту: список вулиць

У центральній частині Києва 22 і 23 травня обмежать рух транспорту. На вихідних відбудеться захід"Спринт триатлон Кубок Києва 2021".

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

В рамках заходу відбудеться Чемпіонат України з триатлону, в якому професійні спортсмени зможуть позмагатися і пройти кваліфікації на міжнародні змагання.

З 18:00 21 травня до 22:00 23 травня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі.

З 5:00 22 травня до 22:00 23 травня також буде перекрита Поштова площа (Причал 6-10).

вулиця Андріївська (від вулиці Петра Сагайдачного до вул. Братської) - з 14:30 до 17:30

вул. Братська (від вул. Андріївської до вул. Борисоглібської) - з 14:30 до 17:30

вул. Борисоглібська (від вул. Волоської до вул. Братської) - з 14:30 до 17:30

вул. Волоська (від вул. Григорія Сковороди до вул. Борисоглібської) - з 14:30 до 17:30

вул. Григорія Сковороди (від пл. Контрактової до вул. Волоської) - з 14:30 до 17:30

вул. Петра Сагайдачного - з 14:30 до 17:30

вул. Петра Сагайдачного - з 07:00 до 12:30

Боричів узвіз - з 07:00 до 12:30

вулиця Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) - з 07:00 до 12:30

Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) - з 07:00 до 12:30

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту до вул. Електриків) - з 07:00 до 12:30

Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) - з 07:00 до 12:30

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) - з 07:00 до 12:30

поворот з моста Метро на Набережне шосе - з 07:00 до 12:30

Графік перекриття вулиць 22 травняГрафік перекриття вулиць 23 травня

В Києві на вулиці Льва Толстого частково перекриють рух транспорту. Обмеження діятимуть з 16 травня по 27 червня.

Крім того, з 10 квітня по 30 Червня на ділянці кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту.

30 травня у центрі Києва буде перекрито рух автотранспорту через проведення благодійного спортивного "Пробігу під каштанами".