У Києві не підвищуватимуть тарифи на гарячу воду та опалення, - Кличко

Тарифи на гаряче водопостачання та опалення у столиці не підвищуватимуть у цьому опалювальному сезоні

Про це під час брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Київ має обгрунтований та затверджений план розрахунків, але цього опалювального сезону ціна послуг опалення та гарячого водопостачання не зміниться. Мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року", - зауважив мер.

За словами Кличка,причиною для перегляду тарифів є збільшення вартості електроенергії та газу, що є складовими для виробництва тепла та постачання гарячої води.