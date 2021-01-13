У Києві не підвищуватимуть тарифи на гарячу воду та опалення, - Кличко

Тарифи на гаряче водопостачання та опалення у столиці не підвищуватимуть у цьому опалювальному сезоні
Про це під час брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
"Київ має обгрунтований та затверджений план розрахунків, але цього опалювального сезону ціна послуг опалення та гарячого водопостачання не зміниться. Мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року", - зауважив мер.
За словами Кличка,причиною для перегляду тарифів є збільшення вартості електроенергії та газу, що є складовими для виробництва тепла та постачання гарячої води.
- Уряд скасував пільговий тариф на електроенергію для населення з січня 2021 року.
- У харківському передмісті Селище Високий обурені різким підвищенням комунальних тарифів перекрили рух автошляхом М18 "Харків - Сімферополь". Також, присвячені різкому зростанню тарифів на опалення протестні акції відбулися у Новій Водолазі та Балаклії. Протести пройшли також на Житомирщині , в Чернівцях, на Херсонщині та інших регіонах. Також на Вінниччині пройшли мітинги проти підвищення тарифів на енергоносії - у Жмеринці, Гайсині, Тульчині та Брацлаві блокують автодороги.
- Згодом, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутати готують антикризовий план для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів в Україні.
- Денис Шмигаль повідомив, що на 12 січня напрацьовано два підходи зниження ціни на газ. Першим підходом, який запропонувало Міністерство енергетики, є формування тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах "мінус" транспортування газу до України".
- За словами Вітренка, цей підхід дозволить здешевити газ для вразливих груп населення на 45%. Другим підходом, який запропонувала НАК "Нафтогаз України", є посилення конкуренції на ринку шляхом обов'язкової публікації всіма газопостачальниками свого річного тарифу на газ.