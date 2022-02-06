У Києві іноземці влаштували Міжнародний марш єдності за Україну

У Києві 6 лютого іноземці влаштували Міжнародний марш єдності за Україну (International Unity March for Ukraine).

Як повідомили учасники акції, таким чином вони вирішили висловити підтримку українцям на тлі загрози вторгнення Росії.

"Ми, міжнародна спільнота в Україні, сьогодні проводимо марш через центр міста, щоб продемонструвати солідарність з Україною. Ми нікуди не йдемо, бо Україна — це і наш дім!", — заявили організатори заходу.

Учасники зібралися у парку біля пам'ятника Тарасу Шевченку і з прапорами країн-союзниць пройшли ходою до Майдану Незалежності, де заспівали гімн України. Також вони розгорнули великий банер на підтримку України.

За приблизними підрахунками, в акції взяли участь понад 200 людей.

Напередодні, 5 лютого, аналогічна акція відбулася у Харкові. За підрахунками організаторів, у ній взяли участь понад п'ять тисяч людей. Поліція нарахувала близько двох тисяч учасників.