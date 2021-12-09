У Києві озброєний злодій намагався обчистити авто

Чоловік намагався обчистити авто на Борщагівці.

У поліцію Києва надійшло повідомлення, що біля автомобіля на вулиці Леся Курбаса ходить підозрілий чоловік. Копи затримали чоловіка і виявили у нього предмет, схожий на пістолет.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

На спеціальну лінію поліції надійшло повідомлення від чоловіка. Він заявив, що на вулиці Леся Курбаса (Борщагівка) навколо автомобіля марки ВАЗ ходить підозрілий чоловік і можливо знімає деталі з авто. При цьому, заявник представив детальний опис підозрілої особи.

Оперативники відразу виїхали на місце ймовірного злочину і за описом швидко знайшли підозрілого чоловіка. Під час поверхневого обшуку, у нього виявили предмет, схожий на пістолет, інструменти, а також автомобільний акумулятор.

На даний момент з'ясовуються обставини події.

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