У Києві показали відреставровану картину, яку колись вивезли нацисти

Картину Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" вивезли нацисти з Дніпра у 1949 році

27 січня 2022 року в Києві на виставковому проєкті “США – Україна. Історія однієї картини. Реституція. Дослідження” у Національному музеї Тараса Шевченка презентували роботу художника Михайла Паніна.

Картина “Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною” Дніпровського художнього музею, яка була вивезена нацистами з Дніпра 1943 року.

Художник створив картину у 1911 році під час навчання в Петербурзькій академії мистецтв. Завдяки їй Михайло Панін здобув широке визнання. В радянський період художник писав картини на соцреалістичні та революційні теми, а також портрети.

Реституція картини стала важливим етапом у сфері співпраці України та США щодо повернення зниклих за часів Другої світової війни культурних цінностей.

В січні 2020 року полотно було презентовано на виставці «Спецвантаж!» у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький арсенал» (Київ).

Наступним кроком стало передання експоната у вкрай критичному стані до Національного науково-дослідного реставраційного центру для дослідження та наукової реставрації.

Після презентації в Києві картина повернеться до Дніпровського художнього музею.

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