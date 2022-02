У Києві покажуть рок-оперу The Wall

Рок-опера The Wall — нове неймовірне прочитання твору Pink Floyd, шоу City Lights Entertainment, створене у 2019 році. Його ідея полягала не у створенні триб’ют-шоу, а у відтворенні міфічного твору, поєднуючи сучасний балет із живим виконанням.

Учасники шоу — чотири солісти, шість музикантів, десять танцюристів, керовані французьким хореографом Йоханом Нусом, — створять на сцені унікальну та захоплюючу історію епічного альбому The Wall. В шоу задіяні музиканти та вокалісти з Великої Британії, а також танцюристи Ars Lyrica — Talent d’Argile Ballet.

The Wall — одинадцятий альбом легендарних Pink Floyd. Це останній альбом, записаний у так званому класичному складі гурту: Девід Гілмор, Роджер Уотерс, Нік Мейсон та Річард Райт. Він став одним із найуспішніших комерційних альбомів 1980 року і був проданий накладом у 30 мільйонів копій, а вже через два роки режисер Алан Паркер зняв на його основі фільм Стіна.

Глядачі рок-опери The Wall у Києві почують Another Brick In The Wall, Part 2, Comfortably Numb, Hey You та інші композиції, які занурять їх у творчість великого рок-гурту.

