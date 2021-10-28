У Києві посилять карантин з 1 листопада, - Кличко

У Києві вводять додаткові обмеження через ситуацію з коронавірусом. КМДА звернулось до Кабміну запровадити "червону" карантинну зону
Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Еспресо.TV.
Він зазначив, що карантин посилять через погіршення COVID-ситуації в місті.
Відтак, у місті введуть такі обмеження: тільки з негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна буде відвідувати:
- заклади харчування;
- заклади соцзахисту;
- спортзали;
- фітнес-центри;
- ЦНАП;
- управління праці та соцзахисти;
- масові заходи;
- відвідувати ТРЦ.
Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат, або негативний ПЛР-тест.
Користуватись транспортом можна буде тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом.
Кличко зауважив, що після канікул навчання у школах буде дистанційним. А дитячі садочки та інші навчальні заклади працюватимуть, якщо всі співробітники будуть вакциновані двома дозами
Такі обмеження почнуть діяти з 1 листопада.
Також мер звернувся до Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перевести столицю в "червону" зону карантину. За його словами, сьогодні для цього є всі підстави.
"Рішення про віднесення міста чи регіону ухвалює держкомісія. Ми звертаємося до уряду з проханням ухвалити таке рішення", - сказав він.