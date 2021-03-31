У Києві посилюють карантин: які обмеження запроваджують

У Києві з 5 квітня посилюють карантинні обмеження у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю коронавірусом. Увесь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема столиця закриває всі школи і дитячі садочки.

Увесь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Керівники установ, підприємств, закладів повинні перевести своїх працівників на дистанційну роботу, або, кому можливо, надати відпустки.

Кличко додав, що заклади громадського харчування продовжать працювати на доставку або на винос, а продуктові ярмарки з 1 квітня скасовуються.

Також він закликав правоохоронців контролювати дотримання карантинних обмежень.

На сьогодні в Києві є 6169 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні - майже 80%. Цього тижня розпочали розгортати ще 236 ліжок.