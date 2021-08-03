У Києві повідомили про зростання захворюваності на грип та ГРВІ

У Києві за 30-ий тиждень поточного року зареєстрували 4 861 хворого на грип та ГРВІ, зокрема і коронавірус. Порівняно з попереднім тижнем захворюваність зросла на 5%, повідомили в пресслужбі КМДА.

"Рівень захворюваності нижче за епідемічний поріг на 78,1%. Наразі показник захворюваності - 164,1. Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 5,1% порівняно з попереднім тижнем за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, захворіли 2,634 тис. дітей (зростання на 8,3%), дорослих - 2,227 тис. осіб (зростання на 1,1%)", - йдеться у заяві.

Діті становлять 54,2% від інфікованих.

За тиждень госпіталізували 286 осіб, зокрема 121 дитину.

Нагадаємо, що за минулу добу саме в Києві виявили найбільшу кількість захворілих на ковід - 198 людей. Загалом по країні підтвердили понад 800 нових інфікованих.