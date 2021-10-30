У Києві пройшла акція на підтримку українських політв'язнів

Про це йдеться в повідомленні Укрінформу, передає "ДС".

"Останніми місяцями в Криму не проходить жодного дня, щоб не відбувалися вторгнення в будинки кримських татар, обшуки, затримання, судилища і оголошення незаконних злочинних вироків.

Тут, на цій площі, вже жоден не здатний, у тому числі й я, напам'ять прочитати чи згадати вголос усі прізвища політв'язнів. Їх уже за 130 людей!", - зазначив очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Із промовами на підтримку політв'язнів Кремля також виступили колишні бранці РФ, серед яких народний депутат України Ахтем Чийгоз, український режисер Олег Сенцов, вчений, громадський діяч Ігор Козловський. Також виступив постійний представник президента України в автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

Виступаючі у своїх промовах згадували політв'язнів Кремля, зокрема арештованого заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

На мосту над вулицею Інститутська організатори акції натягнули банер з написом "#FreeNariman Свободу політв'язням Кремля", а організатори акції роздали присутнім списки з прізвищами незаконно утримуваних Російською Федерацією громадян України.

На акції також були присутні колишні бранці Кремля Ільмі Умеров, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Микола Семена, члени Меджлісу кримськотатарського народу, представники правозахисних організацій та громадські діячі.

Після завершення акції учасники приклеїли паперові сердечка з іменами незаконно утримуваних Російською Федерацією на стіну з написом "Свободу політв'язням Кремля".

Як повідомляла "ДС", Україна та Європейський Союз домовилися подвоїти зусилля зі звільнення 450 українців, які незаконно утримуються в Росії та на окупованих нею територіях.