У Києві протягом дня обмежать рух низкою вулиць - список

У Києві сьогодні частково обмежать рух через прибуття іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Патрульна поліція України.

"У зв'язку з прибуттям до Києва офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру 6 жовтня у період 08:00 до 23:00 години буде вводитися тимчасове обмеження руху", - ідеться у повідомленні.

Рух обмежать за маршрутом:

Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі);

проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного);

поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе;

Наддніпрянське шосе - Дніпровський узвіз - алея Героїв Крут;

вулиця Івана Мазепи - вулиця Михайла Грушевського - Європейська площа;

вулиця Хрещатик - вулиця Богдана Хмельницького;

бульвар Тараса Шевченка - площа Перемоги - проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська);

вулиця Олександра Довженка - вулиця Олени Теліги - вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім'ї Хохлових);

вулиця Сім'ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка);

вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім'ї Хохлових до вулиці Олени Теліги);

проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного);

вулиця Набережно-Рибальська - Гаванський міст - вулиця Набережно- Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі);

вулиця Боричів Тік;

Володимирський узвіз;

вулиця Михайлівська;

вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської);

вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської);

вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська)

вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської);

міст Метро;

проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим‘я).

У поліції попросили водіїв із розумінням поставитися до тимчасових обмежень.

6 жовтня у Києві відбудеться вшанування на високому рівні жертв трагедії в Бабиному Яру в Києві, буде багато іноземних гостей.