У Києві провели круглий стіл щодо захисту українців у Росії

У Києві пройшов круглий стіл з питань захисту української меншини у Російській Федерації, у якому взяли участь представники органів державної влади України, українських наукових інституцій та експертного середовища.

Ініціаторами заходу стали народний депутат, голова МФО “Українці у Світі”, Святослав Юраш, Світовий конґрес українців (СКУ) та Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ “Львівська політехніка” (МІОК).

“У ході дискусії учасники обговорили актуальне становище української громади у Росії, переслідування та порушення прав українців російською владою, системну репресивну політику путінського режиму, спрямовану на ліквідацію українських організацій у різноманітних регіонах РФ та насильницьку асиміляцію українців”, – ідеться в повідомленні.

Також учасники обговорили можливі шляхи й інструменти протидії агресивній політиці Кремля і необхідність об’єднання зусиль задля системної підтримки Україною етнічних українців Росії та послідовного відстоювання їх прав на міжнародній арені.

У СКУ додали, що Конґрес продовжує адвокаційну працю як на міжнародному рівні, так і в Україні, щоб донести світові правду про нищення російською владою української громади у Російській Федерації.

Нагадаємо, у листопаді позов Світового конґресу українців зі скаргами на порушення Росією Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод був прийнятий до розгляду Секретаріатом Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Як повідомляв Укрінформ, СКУ спрямував офіційне звернення на ім'я Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет у зв’язку з порушеннями прав людини етнічних українців у РФ.

Також СКУ рішуче засудив рішення російського суду про ліквідацію Далекосхідного українського духовного культурно-просвітницького центру «Просвіта» у Владивостоці як черговий прояв системної політики утисків української громади РФ з метою знищення українського громадського життя на її терені.

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