У Києві розглядають питання посилення карантину

У Києві розглядають питання посилення карантинних заходів через епідеміологічну ситуацію. Сьогодні о 9:30 штаб з надзвичайних ситуацій буде приймати рішення. Про це заявив радник мера міста Володимир Бондаренко в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

"Станом на сьогодні ми знаходимося посередині між жовтим і чорним сценаріями. Це означає, що хвороба входить у новий пік, не вийшовши ще до кінця з попереднього", - повідомив Бондаренко.

Так, за його словами, столиця не готова до наступних етапів ослаблення карантину: повноцінного відкриття кафе та ресторанів, проведення масових заходів, відкриття закладів культури.

Тож на сьогоднішньому засіданні штабу можуть бути прийняті жорсткі заходи щодо відвідування пляжів: їх можуть повністю закрити. Втім, питання по обмеженням стосовно громадського транспорту не стоїть.

Також радник мера Києва зазначив, що у місті не відкриються точно три пункти ЗНО.

Бондаренко також повідомив, що Київ переходить до фіксування спалахів коронавірусу. У разі його виявлення, заклад "незалежно від того, дитячий сад або магазин" закривається.

"Якщо за результатами епіданалізу ми будемо розуміти, що є левова частка заражень саме у такій-то області - для неї спочатку будуть введені більш жорсткі обмеження, потім, якщо фіксування продовжиться, такі заклади можуть бути закриті", - розповів він.

Нагадаємо, що в Україні станом на 8:10 12 червня в Україні зафіксовано вже понад 29,7 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.